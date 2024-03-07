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Şehit polis Emirhan Şimşek'in Hatay'daki babaevinin tadilatını şehidin meslektaşları yaptırdı

Gaziantep'te 4 Ekim 2023'te bir şüpheliyle kovalamaca sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memuru Emirhan Şimşek’in silah arkadaşları, Hatay'ın Belen ilçesindeki babaevinin tadilatını yaptırarak eşyaları yeniledi.

Kerim Saklar  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Şehit polis Emirhan Şimşek'in Hatay'daki babaevinin tadilatını şehidin meslektaşları yaptırdı Fotoğraf: Kerim Saklar/AA

Hatay

Şehit Şimşek'in vefatından önce Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan babaevinin tadilatına destek olmaya çalıştığını öğrenen devre arkadaşları, evin tadilatının tamamlanması için harekete geçti.

Şehidin devre arkadaşları yaklaşık 1,5 hafta süren tadilatın ardından evdeki eşyalarını da yenileyerek şehit babası Salih Şimşek'e teslim etti.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, beraberinde Belen İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Zeynep Baz ile şehidin babası Salih Şimşek'i evinde ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, evin tadilatında ve eşyalarının yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehidin devre arkadaşlarının bu davranışlarından dolayı çok duygulandığını belirten Yılmaz, "Ay yıldızlı bayrağımız için ülkemiz için şehadet şerbeti içen kahramanlarımızın aileleri bize emanet. Sizler bizim başımızın tacı, en kıymetlilerimizsiniz. Milletçe ve devletçe şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her şartta ve daima yanındayız, hizmetinizdeyiz." dedi.

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