Şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın ismi Nevşehir'de kütüphanede yaşatılacak
Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roket-havanlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı Nevşehir'de yaşayacak.
Nevşehir
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği işbirliğinde Nevşehir Öğretmenevi'nde kütüphane oluşturuldu.
Terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın adının verildiği kütüphane düzenlenen törenle açıldı.
Vali İnci Sezer Becel, burada yaptığı konuşmada, kutsal bir meslek olan öğretmenlik vazifesini sürdürürken teröristlerin menfur saldırısıyla şehit olan Alkan'ı rahmetle andığını belirterek, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat da kütüphanenin oluşturulmasına destek sağlayanlara teşekkür etti.
"Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan Kütüphanesi"nin açılış kurdelesi, Becel ve diğer katılımcılar tarafından kesildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.