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Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Astsubay Üstçavuş Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin ailesi ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Astsubay Üstçavuş Akıncı'nın naaşı, ikindi vakti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı.

Şehidin cenazesi, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

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