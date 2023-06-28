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Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Krban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulunurken, 2 yaşındaki kız çocuğunun babasının kabirdeki resmine dokunması yakınlarını duygulandırdı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerin mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehitlerinin kabirlerine çiçek eken ve temizlik yapan aileler, birbirleriyle de bayramlaştı.

Bazı şehit yakınları bayram şekeri ve lokum dağıtırken İstanbul'daki jandarma birliğinde görevli bazı subayların da şehitliğe gelerek kabirlerin başında dua ettiği, şehit yakınlarıyla bayramlaştığı görüldü.

"Bizim için hiçbir bayram, bayram gibi geçmeyecek"

Adana'da 2022'de jandarmaya ait minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in yakınları, şehidin 2 yaşındaki kızı Gökçe Derin ile kabir ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında kız çocuğunun babasının mezarında bulunan resmine dokunup sevmesi ve Türk bayrağını öpmesi yakınlarını duygulandırdı. Gökçe Derin, babasının mezarındaki çiçeklerle oynadı. Şehidin ablası Büşra Şahin Seven, kardeşi şehit düştüğünde kızının henüz 9 aylık olduğunu söyledi.

Yeğeni ve annesinin sürekli şehitliğe gelerek ziyarette bulunduğunu belirten Seven, "Bayramda yanında olduk. Bundan sonra bizim için hiçbir bayram, bayram gibi geçmeyecek. Ama bir nebze de olsa rahatlıyoruz gelince." diye konuştu.

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2009'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Emre Anşin'in babası Selami Anşin de her bayram şehitlikte olduklarını ifade etti.

Oğlunu kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getiren baba Anşin, terör örgütü PKK'ya ve destekleyenlere şu sözlerle tepki gösterdi:

"Terörist başına özgürlük isteyen vatan hainleri var içimizde. Bir siyasi parti var (CHP). 'Onun (Merdan Yanardağ) konuştuklarında herhangi bir şey yoktur. Sen bir gazeteciyi susturamazsın...' diyor. Hayırdır, neyi susturamıyorum? Bu ülkede ağzı olan herkes her şeyi mi konuşacak?"

Diğer mezarlıklarda da yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

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