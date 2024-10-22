Şehit ağabeyi ve 15 Temmuz gazisinden "Hainler emellerine ulaşamayacak" mesajı
Vanlı şehidin ağabeyi Bilal Hamuryen, "FETÖ'nün elebaşı olan hain topraksız öldü. Kim bu vatana hainlik ediyorsa, hepsi cehennem çukurunda Allah'a hesap versinler. Bu vatanın bir çöpünü bile kimseye vermeyiz. Can veririz, vatanı vermeyiz." dedi.
Van
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memurunun ağabeyi ile 15 Temmuz gazisi, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü sevinçle karşıladı.
Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Vanlı özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesinde kardeşinin kabrini ziyaret etti.
Kardeşi için dua eden Hamuryen, AA muhabirine, FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünün müjdesini vermek için kardeşinin kabrine geldiğini söyledi.
Tüm Türkiye'nin ölüm haberine çok sevindiğini belirten Hamuryen, "Darısı geri kalan FETÖ'cülerin başına olsun." dedi.
Vatan için binlerce yiğidin şehit olduğunu, binlercesinin de canını vermekten çekinmediğini vurgulayan Hamuryen, şunları kaydetti:
"Bu vatana binlerce Halil gelir, binlerce Halil gider. FETÖ'nün elebaşı olan hain, topraksız öldü. Toprak bile onu kabul etmedi. Kim bu vatana hainlik ediyorsa, hepsi cehennem çukurunda Allah'a hesap versinler. Allah'a şükür ordumuz, milletimiz ve Cumhurbaşkanımız çok güçlü. Bu vatanın bir çöpünü bile kimseye vermeyiz. Can veririz, vatanı vermeyiz. Şu an kardeşim cennettedir ama FETÖ denen iblis cehennem çukurundadır. İblis FETÖ'nün peşinden gidenler de cehennem çukuruna düşecekler. Bu vatanı bölmek isteyenler hiçbir zaman için emellerine ulaşamayacaklar. Kardeşimin mezarına üzüntüyle geliyordum ama şimdi yüreğime su serperek geldim. Allah onlara lanet etsin. Onları lanetliyoruz."
"İnşallah yeri ve mekanı cehennem, ateşi bol olur"
Bitlis'te yaşayan 15 Temmuz gazisi Sedat Ergün, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü sevinçle karşıladıklarını belirtti.
Darbe girişimi sırasında içinde bulunduğu otomobilin tankla ezilmesine ilişkin görüntüleri izleyen Ergün, 15 Temmuz 2016'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığını anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktığını ifade eden Ergün, şöyle konuştu:
"Atatürk Havalimanı'na giderken tankın altında kalarak gazi oldum. Aynı araçta bulunduğum bir arkadaşım da şehit oldu. FETÖ denen vatan haininin kime hizmet ettiğini, Amerikan uşağı olduğunu hepimiz gördük. Öldüğünü, yok olduğunu duyduk. İnşallah yeri ve mekanı cehennem, ateşi bol olur."
FETÖ'cülerin amacının sadece ülkeyi ele geçirmek olmadığını, İslam dünyasına da darbe vurmak istediklerini söyleyen Ergün, "Ülkenin tamamı birlik içinde darbe girişimini püskürttü. Bu imanlı millet onlara fırsat vermedi. Vücudumdan bazı uzuv parçaları kaybettim ama pişman değilim, bugün olsa o şerefsiz örgütlere karşı vatanımı, bayrağımı korumak için yine sokaklara çıkarak mücadelemi veririm." dedi.
Ölüm haberiyle şehit aileleri ile gazilerin gönlüne su serpildiğini vurgulayan Ergün, "Yahudi toprağında vatan haini olarak öldü. O yüzden diyoruz yeri cehennem, ateşi de bol olsun. Bu FETÖ hainine sadece şehit aileleri veya gaziler değil, 81 milyon olarak hakkımızı hiçbir zaman helal etmiyoruz. Onunla öbür tarafta onunla yüzleşeceğiz ve hesabımızı soracağız. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle her zaman olduğu gibi mücadelemiz devam edecektir. Ülkenin hiçbir parça toprağını onlara yar etmeyeceğiz. Allah'ın laneti onların üzerine olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.