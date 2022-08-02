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Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de

Cankut Taşdan   | 02.08.2022
Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.

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