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Sayım döküm işlemleri tamamlanan oylar, güvenlik önlemleri altında ilçe seçim kurullarına götürüldü

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sayımı tamamlanan oylar, ilçe seçim kurullarına teslim edilmeye başlandı.

Aylin Dal  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Sayım döküm işlemleri tamamlanan oylar, güvenlik önlemleri altında ilçe seçim kurullarına götürüldü Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bazı okullardaki sayım döküm işlemleri de sona erdi.

Ankara'daki bazı okullarda da sayım döküm işlemleri tamamlandı. Sandık kurulu başkanları tarafından tutanak altına alınan sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları, sandık kurulu görevlileri eşliğinde, güvenlik önlemleri altında Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu'na götürüldü.

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