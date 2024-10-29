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Savaş gemisi TCG Poyraz, Kocaeli'de halkın ziyaretine açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi kıyısına gelen TCG Poyraz hücumbotu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı.

Kerim Yavuz  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Savaş gemisi TCG Poyraz, Kocaeli'de halkın ziyaretine açıldı

Kocaeli

Etkinlikler kapsamında Çanakkale'den gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Rüzgar sınıfı TCG Poyraz hücumbotu, İzmit Yat Limanı'na demirledi.

Çevik ve yüksek manevra kabiliyetine sahip 57,84 metre uzunluğundaki gemi, üzerindeki top ve güdümlü mermi sistemleriyle ziyaretçilerden ilgi gördü.

Ziyaretçi Hasan Ünal, AA muhabirine, savunma sanayide yapılan çalışmaların gurur verici olduğunu belirterek, "Daha güzellerini bekliyoruz. Poyraz hücumbotuna ilk defa geliyoruz, heyecanlıyız." dedi.​​​​​​​​​​​​​​

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