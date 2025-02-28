Dolar
36.52
Euro
37.99
Altın
2,863.40
ETH/USDT
2,134.60
BTC/USDT
80,530.00
BIST 100
9,650.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Selçuk Üniversitesi’nde “Öğrencilerle Buluşma" programında konuşuyor
logo
Gündem

Sarp Sınır Kapısı ve Karadeniz Sahil Yolu'nda tır yoğunluğu oluştu

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda ve Karadeniz Sahil Yolu'nda, Gürcistan tarafından kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmemesi nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Yusuf Okur  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Sarp Sınır Kapısı ve Karadeniz Sahil Yolu'nda tır yoğunluğu oluştu Fotoğraf: Tamer Arslan/AA

Artvin

Gürcistan'da ve Doğu Karadeniz'de son bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle Türkiye'den gidecek tırların girişine Gürcistan tarafından izin verilmemesi, Sarp Sınır Kapısı ile Karadeniz Sahil Yolu'ndaki trafiği olumsuz yönde etkiledi.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere götürmek için Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen tırlar, 4 gündür geçişlerin yapılamaması nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki belli bölümlerde bekleyişini sürdürüyor.

Yetkililer, bugün itibarıyla Gürcistan'a gidebilmek için 1970 tırın beklediğini bildirdi.

"Alınan tedbirlerle süreci yönetiyoruz"

Artvin Valisi Turan Ergün, AA muhabirine, Gürcistan'daki kar yağışı nedeniyle bu sorunun yaşandığını söyledi.

Batum şehrindeki kar yağışının ardından Türkiye'den çıkış yapacak tırların geçişine izin verilmediğine işaret eden Ergün, şunları kaydetti:

"Biz bunu İl Emniyet Müdürlüğümüzle bütün çevre iller Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun hatta Amasya dahil Sarp'tan geçecek olan tırların bulunduğu yerlerde kalmalarını sağlayacak şekilde alınan tedbirlerle süreci yönetiyoruz. İnşallah önümüzdeki saatlerde geçişlere kademeli olarak Gürcistan makamları izin verecek. O sorun da belli takvim içinde çözülmüş olacak. İlk etapta bozulacak malzeme taşıyan 100 tırın geçişi sağlanacak. Batum'daki başkonsolosumuzla istişare halindeyiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz
Başkentte 3D yazıcıyla x-ray cihazının tespit edemediği "suikast silahı" üreten şüpheli yakalandı
Antalya'da Hıdırlık Kulesi kazılarında yazıtlı mozaik bulundu
Sarp Sınır Kapısı ve Karadeniz Sahil Yolu'nda tır yoğunluğu oluştu
Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Benzer haberler

Sarp Sınır Kapısı ve Karadeniz Sahil Yolu'nda tır yoğunluğu oluştu

Sarp Sınır Kapısı ve Karadeniz Sahil Yolu'nda tır yoğunluğu oluştu

Birçok ilde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Artvin'de son 28 yılın en yüksek kar kalınlığı ölçüldü

Rize'de AFAD ekipleri yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta için seferber oldu

Rize'de AFAD ekipleri yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta için seferber oldu

Iğdır'ın dağ köyünde yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Iğdır'ın dağ köyünde yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Gürcistan'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Gürcistan'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet