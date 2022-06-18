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Sarıyer'de inşaat sırasında çöken yola vatandaşlar tepki gösterdi

Sarıyer'de, inşaatı devam eden binadaki temel atma çalışmaları nedeniyle yolun bir kısmının çökmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Mehmet Kara   | 18.06.2022
Sarıyer'de inşaat sırasında çöken yola vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul

Ayazağa Mahallesi 105. Sokak'ta bulunan yolun bir kısmının Sarıyer Belediyesi tarafından hukuksuz olarak inşaat firmasına verildiğini iddia eden mahalle sakinleri yolu kapatmak istedi.

İnşaatı durdurmak isteyen mahalleli ile inşaat firması çalışanları arasında gerginliğin artması üzerine olay yerine polis ekipleri ve zabıta geldi.

Tarafları sakinleştirme çabalarına rağmen zaman zaman gerginliğin arttığı görüldü.

Yolun inşaat tarafındaki kısmında yaklaşık 2 metrelik göçük olduğu ve bunun bir kısmının inşaata doğru kaydığı görülüyor.

"İnşaat yüzünden mahallemize ambulans giremiyor"

Mahalle sakinlerinden Ramazan Özkul, inşaatın kurallara uygun yapılmadığını belirterek, yolun bir kısmının Sarıyer Belediyesi tarafından inşaat firmasına satıldığını öne sürdü.

Özkul, uzun yıllardır inşaatı durdurmak için uğraştıklarını dile getirerek, "Dün akşam kazı yapılmıştı, yollar boşaltılmıştı. Kazı yaparken asfaltın altı boşaltıldı ve asfalt çöktü. Buradaki inşaat alanı kaymaya başladı. Biz şu anda bunun durdurulmasını ve yol güvenliğinin alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

İnşaatın 5 yıl önce başladığını belirten Özkul, şunları kaydetti:

"Bizim kullanmış olduğumuz yolun yarısının belediye tarafından bir inşaat firmasına satıldığını öğrendik. Gerekli yerlere müracaatta bulunduk ve 2 yıl önce bu inşaat durduruldu. Ancak sonra yeniden başladı. İnşaat firması hiçbir önlem almadan kazıya devam etti. Yol çöktü ve binalarımız şu anda zarar görüyor. Yolumuz tamamen çöktü. Mahallemize ambulans gelemiyor."


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