Sarıkamış'ta araç camları ve bitkiler kırağı tuttu
Havaların soğuduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde araç camları ve bitkiler kırağı tuttu.
Kars
İlçede aralıklarla etkili olan sağanak sonrası, hava sıcaklığı gece 3 dereceye düştü.
Sabah araç camları, bitkiler ve örümcek ağları kırağıyla kaplandı.
Kırağı tutan bitkiler, güzel görüntü oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.