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Sarıkamış'ta araç camları ve bitkiler kırağı tuttu

Havaların soğuduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde araç camları ve bitkiler kırağı tuttu.

Hüseyin Demirci  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Sarıkamış'ta araç camları ve bitkiler kırağı tuttu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede aralıklarla etkili olan sağanak sonrası, hava sıcaklığı gece 3 dereceye düştü.

Sabah araç camları, bitkiler ve örümcek ağları kırağıyla kaplandı.

Kırağı tutan bitkiler, güzel görüntü oluşturdu.

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