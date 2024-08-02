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Şanlıurfa'daki kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana defnedildi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 çocuk yan yana defnedildi.

Eşber Ayaydın, Müslüm Etgü  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Şanlıurfa'daki kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana defnedildi Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Kazada hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazesi yakınlarınca Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Siverek ilçesindeki Söylemez Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirildi.

Buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşler yan yana toprağa verildi.

Cenaze törenine İsi ailesinin yanı sıra Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayatını kaybeden çocukların dedesi Salih İsi, küçük yavruları kaybetmenin kendilerini derinden etkilediğini ve içlerinin yandığını belirterek, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Torunlarının, oğluyla parka gitmek istediklerini anlatan dede İsi, "Yeni parka gitmişlerdi, babaları arabadan eşya çıkartırken gelen araç hem arabaya hem de bunlara çarpıyor." dedi.

Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan 34 GB 7089 plakalı otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu Gülbahar, Leyla ve Muhammed İsi kardeşler ile kuzenleri Rukiye ve Serhat İsi kardeşler hayatını kaybetmiş, Rukiye ve Serhat İsi kardeşlerin anne-babasıyla 1 kardeşi de yaralanmıştı.

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