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Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor

Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Cebrail Caymaz  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Şanlıurfa

Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı sabah saatlerinde de sürdü.

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Ayrıca park halindeki araçların üzeri de tozla kaplandı.

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