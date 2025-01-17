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Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Eşber Ayaydın  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), AFAD ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

Olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere, yangının fabrikanın depo bölümünde çıktığını söyledi.

Ekiplerine yangına hızlı müdahale ettiğini belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Şu an itibarıyla burada 15'in üzerinde arazöz, itfaiye aracı, polisimiz, jandarmamız, onların da araçlarıyla destek sağladık. Sevindirici olan da herhangi bir can kaybı yaralanma söz konusu değil. Biz işletmemize geçmiş olsun diyoruz. Tüm birimlerimize teşekkür ederim. Şu an artık soğutma çalışması aşamasına geçtik. Geçmiş olsun diyorum. Yangının çıkış sebebi bilinmiyor henüz. Bu yapılacak araştırma, soruşturma sonucunda belli olacaktır. İşletme 27 bin metrekare üzerinde üretim yapan geniş kapsamlı bir işletme. 140 kişi çalışmaktaydı o esnada vardiyada. Hiçbirinde herhangi bir etkilenme söz konusu değil. Depo kısmı 10 bin metrekare. Bu depo kısmının önemli bir bölümü zarar gördü."


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