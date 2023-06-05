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Samsun'da sel dolayısıyla bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi

Samsun’un Ladik ilçesinde sel dolayısıyla bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

Recep Bilek  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Samsun'da sel dolayısıyla bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi Fotoğraf: İsmail Ergül/AA

Samsun

İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

Tüfeçidere Mahalesi'nde de yağışın ardından oluşan taşkınlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi, Kavak ve Ladik belediyeleri ekipleri, iş makineleri ile mahalleye giderek bazı vatandaşları tedbiren evlerinden tahliye etti.

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