Samsun'da sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle su baskınları meydana geldi
Samsun
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra yaklaşık 1 saat süren sağanağın ardından sel meydana geldi.
Sel suyunun dolduğu Vezirköprü-Havza kara yolu trafiğe kapatıldı, sürücüler çevre yoluna yönlendirildi.
Sel nedeniyle Vezirköprü-Havza kara yolunun çevresindeki 2 fabrika ile 4 samanlığı da su bastı.
Ekipler yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.
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