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Samsun'da sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle su baskınları meydana geldi

İrfan Ağca  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Samsun'da sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle su baskınları meydana geldi Fotoğraf: İrfan Ağca - AA

Samsun

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra yaklaşık 1 saat süren sağanağın ardından sel meydana geldi.

Sel suyunun dolduğu Vezirköprü-Havza kara yolu trafiğe kapatıldı, sürücüler çevre yoluna yönlendirildi.

Sel nedeniyle Vezirköprü-Havza kara yolunun çevresindeki 2 fabrika ile 4 samanlığı da su bastı.

Ekipler yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.


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