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Samsun'da rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle denize girilmemesi istendi

Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Recep Bilek  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Samsun'da rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle denize girilmemesi istendi

Samsun

Valilik yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 40 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye ulaşacağının değerlendirildiğini belirtti.

Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek için vatandaşlardan denize girmemeleri istendi.

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