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Samsun Çarşamba Havalimanı 3 ayda 323 bin 462 yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının ilk 3 ayında 323 bin 462 yolcuya hizmet sunuldu.

Recep Bilek  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Samsun Çarşamba Havalimanı 3 ayda 323 bin 462 yolcuya hizmet verdi

Samsun

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda mart ayında yolcu trafiği iç hatlarda 94 bin 576, dış hatlarda 6 bin 94 olmak üzere 100 bin 670 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1290, dış hatlarda da 83 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise şubatta 760 ton oldu.

Yılın ilk üç aylık döneminde ise yolcu trafiği 323 bin 462 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde 3 bin 538 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 2 bin 810 tona ulaştı.​​​​​​​

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