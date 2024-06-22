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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda, bayram tatili dönüş yoğunluğu yaşanıyor
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Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Özgür Uyaroğlu  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu Fotoğraf: Özgür Uyaroğlu/AA

Samsun

Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçenler, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş güzergahı olan Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne oluşan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

Trafik polisleri, yolda arızalanan bir ticari aracı trafik akışını sağlamak amacıyla iterek yol kenarında güvenli alana aldı.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.


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