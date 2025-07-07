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Yeni Galata Köprüsü çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak

Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Ferhat Yasak  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Yeni Galata Köprüsü çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Yeni Galata Köprüsü'nün, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 8 Temmuz Salı günü saat 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi.

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