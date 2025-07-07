Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Gaziantep
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerinde bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir halı fabrikasında yangın çıktı https://t.co/WBb0jLAZPN pic.twitter.com/Fd69Y8JXk7— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 7, 2025
Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin de destek verdiği yangına 42 personel ve 22 araçla müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.