Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir
Dursunbey ilçesi Kurtlar Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daha sonra büyüyen alevler ormanlık alana ulaştı.
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Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor https://t.co/tq0ETmBBrY pic.twitter.com/FX4BSxR99h— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 7, 2025
Ekipler, yangına havadan bir helikopter, 3 uçak ve karadan da 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 100 personelle müdahale ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.