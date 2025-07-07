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Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Koray Taşdemir, Ferhat Yasak  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

İncirli mevkisi Edirne istikametinde seyir halindeki metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden metrobüs şoförü, aracı durdurarak yolcuları indirdi. 

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Kısa sürede büyüyen alevler metrobüsün tamamına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yanan metrobüsten yoğun dumanlar yükselirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında zaman zaman patlama sesi duyuldu. 

Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 kara yolunun Edirne istikametinde önlem alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken metrobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle her iki istikamette de metrobüs seferleri durdurulurken, bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Seferlerin yapılamaması nedeniyle metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu oluştu. Bazı yolcuların, araçlardan inerek metrobüs yolunda yürüdüğü görüldü.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, yanan metrobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, metrobüs seferleri yeniden başladı.

Bölgedeki temizlik çalışmaları devam ediyor. 


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