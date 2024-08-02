Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri son bir ayda 252 kişinin hayatını kurtardı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son bir ayda 252 kişinin hayatını kurtardı.
Ankara
Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 1-31 Temmuz'da ekiplerce 11 bin 557 deniz aracı kontrol edildi.
Bu kapsamda, 3 bin 282 düzensiz göçmen ve beraberindeki 1191 çocuk kurtarıldı.
Aynı tarihlerde 252 kişinin hayatı kurtarılırken, 46 hasta ve yaralının tıbbi tahliyesi sağlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.