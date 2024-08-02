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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri son bir ayda 252 kişinin hayatını kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son bir ayda 252 kişinin hayatını kurtardı.

Yusuf Soykan Bal  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri son bir ayda 252 kişinin hayatını kurtardı

Ankara

Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 1-31 Temmuz'da ekiplerce 11 bin 557 deniz aracı kontrol edildi.

Bu kapsamda, 3 bin 282 düzensiz göçmen ve beraberindeki 1191 çocuk kurtarıldı.

Aynı tarihlerde 252 kişinin hayatı kurtarılırken, 46 hasta ve yaralının tıbbi tahliyesi sağlandı.

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