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Sahil Güvenlik, 7 ayda 28 bine yakın düzensiz göçmene müdahale etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bu yıl ocak-temmuz döneminde 27 bin 821 düzensiz göçmene müdahale edildi.

Mustafa Güngör  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Sahil Güvenlik, 7 ayda 28 bine yakın düzensiz göçmene müdahale etti

İzmir

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, çeşitli nedenlerle ülkelerini terk eden ve yeni bir yaşam umuduyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Muğla ve Antalya sahillerinden lastik bot, can salı veya teknelerle denize açılanlar ile Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerle ilgili operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

7 ayda 986 olaya müdahale edildi

Bu kapsamda, 1 Ocak-31 Temmuz tarihlerini kapsayan dönemde Türk Sahil Güvenlik ekipleri Ege Denizi ve Akdeniz'de 986 olaya müdahale etti. 27 bin 821 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, 40 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, 7 aylık sürede yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 170 göçmen kaçakçısı hakkında da işlem yaptı.

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