Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekimlerin sağlık sisteminin övünç kaynağı olduğunu belirterek, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Ankara
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda, hekimliğin bir meslekten öte, adanmışlık hikayesi olduğunu belirtti.
Hekimlik…— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 13, 2025
Bir meslekten öte, bir adanmışlık hikâyesi.
Gecesini gündüzüne katan, dertlere derman olan, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikâyesi.
Yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat. Bu eşsiz sanatı toplumumuzun esenliği için icra eden hekimlerimizle… pic.twitter.com/2aQ0MYHSCm
Hekimlik için, "Gecesini gündüzüne katan, dertlere derman olan, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikayesi." yorumunda bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat. Bu eşsiz sanatı toplumumuzun esenliği için icra eden hekimlerimizle gurur duyuyorum. Sizler sağlık sistemimizin övünç kaynağısınız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.