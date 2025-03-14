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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekimlerin sağlık sisteminin övünç kaynağı olduğunu belirterek, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Emrullah Cesur  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum

Ankara

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda, hekimliğin bir meslekten öte, adanmışlık hikayesi olduğunu belirtti.

Hekimlik için, "Gecesini gündüzüne katan, dertlere derman olan, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikayesi." yorumunda bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat. Bu eşsiz sanatı toplumumuzun esenliği için icra eden hekimlerimizle gurur duyuyorum. Sizler sağlık sistemimizin övünç kaynağısınız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız."

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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum
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