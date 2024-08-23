Sağlık Bakanı Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz. Bugün Avrupa ülkelerindeki bir insan, oradaki sağlık hizmetinden senede sadece 5,8 yani 6 kez faydalanabiliyor. Bizim ülkemizde bu sayı 11,2." dedi.
Osmaniye
Memişoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ilk kez geldiği Osmaniye'de gördüğü misafirperverlik için teşekkür etti.
Dünyanın 5'ten büyük olabileceğini söylemeyi düşünen liderlerin bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyük" deyip kötülüklerle gerektiği zaman tek başına mücadele edebilen bir lider olduğunu anlatan Memişoğlu, şöyle konuştu:
"Bugün kötülüğe, kötülüğe devam ediyor. 40 bin kadın, çocuk ağırlıklı olmak üzere öldürebilen ölüm ve maalesef onu izlerken bu bölümlerin temsil ettiği uygarlık dünyasında hakim. , onun işi ya katletmek ya da kötü yapmak. Esas olarak sormamız gereken şey; biz ne yaptık? Bizler daha çok içerir, daha çok bir araya geliriz, onun bir ferdimiz esasında Tayyip Erdoğan'ı ve bu kutlu davayı temsil eden kişilersiniz. Biz gelecekten sorumluyuz çünkü öyle fırsat geldi ki bu ülkenin eline, hem şu anda hem de iyi bir lider hem konjonktüre sahip. Bizim bir araya geldiğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok."
Krizleri en iyi yönetilen, millet-vatan olduğu zaman bir aradan geçerek canını verebilen bir dünyayı özetleyen Memişoğlu, "Bizim sorunumuz, krizler olmadığı zaman da birbirimizle uğraşmaya başlamamız." dedi.
Yüzyılın, hatta dünyadaki en büyük depremlerden birinin 6 Şubat 2023'te yaşandığını söyleyen Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümdarlığında bugün Hatay'a ve Osmaniye'ye bakıldığında çok gelişmiş derelerin ağzının açık olduğunu ve "Nasıl?" diye istediğini ifade etti.
Sağlık hizmetleri
Memişoğlu, Türk toplumunun varlığını sürdüreceğini vurgulayarak, daha iyi olmak için çalışmalarını dile getirdi.
Türk sağlık sisteminin geldiğine işaret eden Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben Miami'de beyin, çıkış naklinde çalıştım. Sağlık hizmetlerinde Londra'yı gördüm. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz. En yaygın, kapsamlı, ücretsiz, her yerde ve en iyi şekilde sağlık hizmetini yapabilen bu büyüklükteki ülke olarak en büyük biziz. Bu kadar Bugün Avrupa ülkelerindeki bir insan oradaki sağlık hizmetinden yılda sadece 5,8 yani 6 kez faydalanabiliyor. Bugün bu sayı 11,2'den fazladır. "
Sağlık sistemindeki hizmetleri daha da güçlendireceklerini dile getiren Memişoğlu, Türk sağlık çalışanlarının izleneceğini istedi.
Memişoğlu, hizmet sektöründe olduğu gibi sağlık sektöründe de bazı sorunlar yaşanabildiğini belirterek, "Bu kadar iyi sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini, Kovid-19 sürecinde bizim yüz seyriz olan, sağlıkta faaliyet gösterdiğimiz sağlık çalışanlarımıza sahip olmak istiyoruz." bölgede kullanıldı.
Toplantıda, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da konuşma yaptı.
Daha sonra Samiye Bahçeli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Memişoğlu, tedavi burada gören hastalarla sohbet etti, bir öğrendiğini anlatan mektubunu okudu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.