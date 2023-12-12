Dolar
29.05
Euro
31.37
Altın
1,983.34
ETH/USDT
2,197.50
BTC/USDT
41,389.00
BIST 100
7,748.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazzeli yaralıları taşıyan uçak Etimesgut Askeri Havaalanına indi
logo
Gündem

Sağlık Bakanı Koca'dan Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Şu an hastamız kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi." dedi.

Fatma Sevinç Çetin, Utku Şimşek  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Sağlık Bakanı Koca'dan Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Şu an hastamız kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi." dedi.

Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastaneye gelen Koca, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bitmez'in kalbinin durduğunu, Meclis'te tekrar canlandırmak için çalışma yapıldığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

"20 dakikalık zaman diliminde Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırma devam edildi ve 20 dakika kadar sonra, hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kendilerini de ziyaret ettim, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler bir arada yakın takip ediyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Zeytinburnu'ndaki patlama davasında karar açıklandı
Kayıp kız çocuğu İran'da bulunup Türkiye'ye getirilerek devlet korumasına alındı
Aydın'da otomobilinde salep soğanıyla yakalanan kişiye 244 bin lira ceza kesildi
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, 68 Gazzeli hastanın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı

Saadet Partili Bitmez TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken fenalaştı

Zonguldak'ta heyelandan etkilenen 6 kişinin tedavisi sürüyor

Zonguldak'ta heyelandan etkilenen 6 kişinin tedavisi sürüyor
Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı
Sağlık Bakanı Koca: Gazze'den Türkiye'ye 114'ü hasta 86'sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı

Sağlık Bakanı Koca: Gazze'den Türkiye'ye 114'ü hasta 86'sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet