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Sağlık Bakanı Koca atama kurası için başvuran doktor sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor, uzman doktor ve diş doktorlarının atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini açıkladı.

Hamdi Çelikbaş   | 31.08.2022
Sağlık Bakanı Koca atama kurası için başvuran doktor sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini duyurdu

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3. dönem atama kurası ile Sağlık Bakanlığında görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımının "http://pbs.saglik.gov.tr" adresi üzerinden başladığını ve sayının sadece 1 gün içinde 2 bini geçtiğini duyurduğu tweeti alıntılayarak, "An itibarıyla 2 bin 500'ü geçtik." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, 22 Eylül'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta "Beyaz Reform" ile adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattıklarını belirterek, "Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Sağlık Bakanı Koca atama kurası için başvuran doktor sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini duyurdu
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