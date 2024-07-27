Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,280.10
BTC/USDT
68,780.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sağanak bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi

Ekip  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Sağanak bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi

Ankara

Bayburt'ta sağanak nedeniyle 4 köy yolunda hasar meydana geldi.

İl genelinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından merkeze bağlı Gez, Sancaktepe, Manas ve Kırkpınar köy yollarında hasar oluştu.

Suyun sürüklediği rusubat dolayısıyla ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin, iş makinesi yardımıyla biriken malzemeyi temizlemesiyle açıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle köylerdeki kanalizasyon ve içme suyu altyapısının yanı sıra tarım arazileri zarar gördü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Sancaktepe Köyü Muhtarı Alpaslan Yolcu, yaklaşık 10 dakika dolu yağdığını belirterek, "Bununla beraber köydeki kanal ve köprüler tıkandı. Dolayısıyla köyde tarım arazilerinde su baskınları yaşandı. İl Özel İdaresinin iş makinesiyle köprülerin altı boşaltıldı. Köyün içerisinde herhangi bir zarar yok ama kanalizasyon, yol ve menfezlerimiz zarar gördü." dedi.

Trabzon

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde sağanağın ardından su taşkını ve heyelanlar meydana geldi.

Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı.

Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı, tarım arazileri de zarar gördü.

Kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışmaları sonucunda açıldı.

Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Belediye Başkanı Hamza Bilgin de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Araklı ilçesine bağlı Ayvadere ve Yiğitözü mahalleleri ile Yomra ilçesinin Pınarlı ve Şanlı mahalleleri ile Özdil Oymalı Grup Yolu'nda da heyelan oluştu.

Ulaşımda zaman zaman yaşanan aksamalar, ilgili kurumların ekiplerinin çalışmaları ile giderildi.

Bartın

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sonucu kent merkezindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Orduyeri Köprüsü alt geçidi su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Belediye ve Karayolları ekiplerinin tıkanan mazgalları temizlemesi ve suyu tahliye etmesinin ardından bölgedeki ulaşım normale döndü.

AFAD ekipleri ise kent merkezi Çaydüzü Mahallesi'nde belediye durağında mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Yağışın aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildiren yetkililer, ani su baskını ve trafikteki aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
Sağanak bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
MSB, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun Yunanistan ekiplerince bırakılma anlarını paylaştı

Benzer haberler

Sağanak bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi

Kırgızistan'da sel nedeniyle 6 ayda 22 kişi öldü

Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı

Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Erzurum kırsalında sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü

Erzurum kırsalında sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet