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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kış mevsiminde olumsuz hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi amacıyla başlatılan hazırlıklar tamamlandı.

Kenan Irtak  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı

İstanbul

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından sosyal medyada hesaplarından hazırlıkların tamamlanmasına ilişkin bir video yayımlandı.

Video, olumsuz hava koşullarında görev alacak personel ve araçlara yer verildi.

Videoda görüşlerine yer verilen HEAŞ Apron Şefi İhsan Çelebi, ekip olarak 2023-2024 dönemi için kar ve buzla mücadele hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Personele gerekli eğitimlerin verildiğini belirten Çelebi, "50 kapsamlı araç ve 100 deneyimli personelimizle operasyonların emniyetli şekilde akışını sağlamak ve misafirlerimize daha kaliteli hizmet sunmak için 7-24 göreve hazırız. Misafirlerimize, havalimanındaki paydaşlarımızla iyi uçuşlar dileriz." ifadesini kullandı.

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