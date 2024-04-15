Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bayram tatilinde 1 milyondan fazla yolcu kullandı
Sabiha Gökçen Havalimanı, Ramazan Bayram'ı tatili boyunca 6 bin 21 uçuşla 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verdi.
İstanbul
Havalimanı işletmecisi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili sürecince hizmet verilen yolcu ve uçuş sayısına ilişkin bilgiler paylaşıldı.
6 bin 21 uçuşla, 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verildiği belirtilen açıklamada, "Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı meydanı otoritesi HEAŞ olarak 9 günlük bayram tatilinde havalimanımızı tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür eder, emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.