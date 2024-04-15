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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bayram tatilinde 1 milyondan fazla yolcu kullandı

Sabiha Gökçen Havalimanı, Ramazan Bayram'ı tatili boyunca 6 bin 21 uçuşla 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verdi.

Gökhan Yılmaz  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bayram tatilinde 1 milyondan fazla yolcu kullandı

İstanbul

Havalimanı işletmecisi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili sürecince hizmet verilen yolcu ve uçuş sayısına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

6 bin 21 uçuşla, 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verildiği belirtilen açıklamada, "Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı meydanı otoritesi HEAŞ olarak 9 günlük bayram tatilinde havalimanımızı tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür eder, emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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