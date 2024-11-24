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Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde iniş sırasında yangın çıktı Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde iniş sırasında yangın çıktı - VTR
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Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde iniş sırasında yangın çıktı

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, Rusya-Antalya seferini yapan uçağın sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktığını belirterek, "Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi." dedi.

Ayşe Yıldız  | 24.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde iniş sırasında yangın çıktı

Antalya

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azimuth Hava Yolları'nın Rusya-Antalya seferini yapan uçağın piste iniş sırasında sol motor bölümünün olduğu yerde yangın çıktığını söyledi.

Ekiplerin uçaktaki yangına müdahale ettiğini kaydeden Seyitoğlu, "Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik." diye konuştu.

Antalya Valiliğinden Rusya-Antalya uçağının motorunda çıkan yangına ilişkin açıklama

Antalya Valiliği, havalimanına iniş yaparken motor kısmında yangın çıkan Rusya-Antalya seferini yapan uçaktaki 89 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıktığı belirtildi.

"Kalkışlar askeri pistten gerçekleştirilmektedir"

Saat 21.34'te Antalya Havalimanı'na indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangına 21.36'da Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43'te güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, başkaca olumsuz durum yaşanmamıştır Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, havalimanına inişler gece saat 03.00'e kadar iptal edilmiştir. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir."

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