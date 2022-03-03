Dolar
14.14
Euro
15.72
Altın
1,935.40
ETH/USDT
2,918.00
BTC/USDT
43,499.00
BIST 100
2,015.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Edirne’de “İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması” programında konuşuyor BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde düzenlenen programda konuşuyor
logo
Gündem

Ruhsatsız biyosidal ürünleri piyasa sürenlere yaklaşık 4 milyon lira ceza

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bir yıllık denetimlerde, ruhsatsız veya teknik düzenlemeye aykırı olduğu belirlenen biyosidal ürünleri piyasaya sürenlere 3 milyon 680 bin lira idari para cezası uyguladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 03.03.2022
Ruhsatsız biyosidal ürünleri piyasa sürenlere yaklaşık 4 milyon lira ceza

Ankara

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimleri, 2021'de de hız kesmeden devam etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle risk analizi yapılarak özellikle ruhsatsız ürünlerin tespitine yönelik planlanan denetimler sonucunda, el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabun ile sinek kovucuların arasında olduğu biyosidal ürünleri piyasaya sürenlere ceza yağdı.

AA muhabirinin TİTCK'nin bir yıllık denetim sonuçlarından derlediği bilgilere göre, 2021'de incelenen 154 biyosidal üründen 92'sinin ruhsatsız olduğu saptandı, ayrıca teknik düzenlemeye aykırı 33 ürün bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda 125 ürün için 3 milyon 680 bin lira idari para cezası uygulandı. Ürünler için geri çekme ile imha işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi.

Uygunsuz kozmetik ürünlerine 1,5 milyon lira ceza

TİTCK'nin 2021'de kozmetik ürünlerine yönelik yaptığı denetimlerde ise teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edildi. Buna göre, incelenen 1302 kozmetik üründen 975'inin teknik düzenlemeye aykırı (uygunsuz) olduğu belirlendi.

Bu ürünleri piyasaya sürenlere toplam 1 milyon 560 bin 814 lira para cezası verildi, geri çekme ve imha işlemleri uygulandı.

24 binden fazla sahte, kaçak veya taklit parfüm saptandı

Ayrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu ve kuruluşlarıyla ortak yapılan çalışmalar sonucunda sahte, kaçak veya taklit olduğu tespit edilen 24 bin 716 parfüm, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alındı.

Üreticisi belli olmayan ürünler ise imha edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak
TURKOVAC aşı çalışmalarına destek için gönüllü gençler aranıyor
Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı

Benzer haberler

Ruhsatsız biyosidal ürünleri piyasa sürenlere yaklaşık 4 milyon lira ceza

Ruhsatsız biyosidal ürünleri piyasa sürenlere yaklaşık 4 milyon lira ceza

Türkiye'de "lilial" bileşenini içeren parfüm ve kozmetiklere yasak geliyor

Aydın'da helikopter destekli 'kaçak avcılık' denetimi yapıldı

Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi, takma kirpik çıkarıcı

Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi, takma kirpik çıkarıcı
Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Gala Gölü'nde drone destekli denetim

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Gala Gölü'nde drone destekli denetim