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RTÜK Başkanı Şahin'den, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararıyla ilgili açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz." dedi.

Alper Şaşmaz  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
RTÜK Başkanı Şahin'den, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararıyla ilgili açıklama

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması olayına ilişkin, ailenin korunması ve araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncıların riayet etmesi çağrısında bulundu.

Şahin, sosyal medya hesabından, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Narin Güran'ı arama çalışmalarının güvenlik güçlerinin titiz takibiyle devam ettiğini bildiren Şahin, bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidalin şart olduğunu ifade etti.

RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz. Kamuoyuna ve yayıncılarımıza duyurulur."

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