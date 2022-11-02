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RTÜK Başkanı Şahin: Anadolu Ajansının yaptığı faaliyetleri unutmamak gerektiğini düşünüyorum

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "(Kurtuluş Savaşı) Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat talimatlarıyla kurulan Anadolu Ajansının yaptığı faaliyetleri unutmamak ve burada da anmak gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Fatih Mehmet Kürkçü, Hülya Turan   | 02.11.2022
RTÜK Başkanı Şahin: Anadolu Ajansının yaptığı faaliyetleri unutmamak gerektiğini düşünüyorum Fotoğraf:Hülya Turan/AA

Samsun

RTÜK tarafından düzenlenen "12. Gelecekte İletişim Çalıştayı", Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı konuşmada, 12. Gelecekte İletişim Çalıştayı'nı, kurtuluşun simgesi olan Samsun'dan başlattıklarını, Amasya'da devam ettiğini, Sivas'ta sona ereceğini, Erzurum'da da ayrı bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

Çalıştayın bu yılki ana temasının "Kurtuluştan, Kuruluşa" olduğunu belirten Şahin, "Bu yılki ana temamız önemli, 'Kurtuluştan, Kuruluşa...' Yani Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde içinde bulunmuş olduğu zor şartlarda Osmanlı Devleti'nin bir bireyi olarak, bir komutanı olarak görevlendirilen Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin kuruluşa nasıl döndüğünü, bu dönemdeki medyanın önemi ve medyanın o dönemdeki rolünü ele alacığımız çalıştaylar." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nda medyanın içinde bulunduğu şartlara ve Anadolu Ajansının (AA) rolüne değinen Şahin, şöyle devam etti:

"O dönemin medyasını göz önünde bulundurduğumuz zaman gerçekten zor şartlarda yapılabilen, haber akışını sağlayabildiğini anlamak belki de güç olmayacaktır. Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat talimatlarıyla kurulan Anadolu Ajansının yaptığı faaliyetleri unutmamak ve burada da anmak gerektiğini düşünüyorum. Bugün günümüze geldiğimizde modern Türkiye'nin imkanlarıyla iletişim, devletin ve devlet büyüklerimizin vermiş olduğu yetkiyle kurulan İletişim Başkanlığı, RTÜK, TRT ve gelişmiş yerli ve milli medyamızı da unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Her bireyin unutmayacağı gibi bizler 15 Temmuz gibi bir badireyi atlattık. O dönemde de belki de yeni bir Kurtuluş Mücadelesi veren Türk halkına yerli ve milli medyamızın vermiş olduğu desteği unutmamak gerekir. Buradan bütün medyamıza şükranlarımı sunuyorum."

Toplantıya katılan uluslararası öğrencilerin "geçmişteki bazı organizasyonlardaki gibi sadece birkaç şarkı ve türküyle" değil hayatlarının her aşamasında Türkçeyi çok güzel kullandıklarını ifade eden Şahin, "Bugün burada aldıkları temel eğitimlerle ülkelerine döndükleri zaman inşallah Türkiye'nin haklı davasını ülkelerinde de anlatacaklarına inancımız tamdır." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlar, atölye çalışmaları ve kent gezisi düzenleyeceklerini anlatan Şahin, çalıştıya katılan, RTÜK üyeliğine yeni seçilen Mete Hacıarifoğlu'nu tebrik ederek, kendisine başarılar diledi.

RTÜK Üst Kurul Başkan Vekili Orhan Karadaş da çalıştayın ana temasına işaret ederek, "Amacımız ülkemizde yüksek öğrenim gören Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin özellikle Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları menşeli öğrencilerinin ülkemizi daha iyi tanımaları ve iyi duygularla ülkelerine dönmeleridir." dedi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı da konuşmasında iletişimin önemine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından uluslararası öğrenciler tarafından Amasya'nın Milli Mücadele'deki yeri ve öneminden Milli Mücadele'nin sesi Anadolu Ajansının kuruluşu, Milli Mücadele'de haberleşme örneği olarak telgrafa kadar pek çok konuda sunumlar yapıldı.

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