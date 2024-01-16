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Romanya açıklarında yan yatan kuru yük gemisi Kastamonu'ya kadar sürüklendi

Romanya açıklarında yan yatan, mürettebatı tahliye edilmiş gemi Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar sürüklendi.

Bilal Kahyaoğlu, Ünal Kesmen  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Romanya açıklarında yan yatan kuru yük gemisi Kastamonu'ya kadar sürüklendi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Cide ilçesine bağlı İlyasbey köyü açıklarına kadar gelen gemiyle ilgili bölgeye TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı kontrollerini sürdürüyor.

Trabzon Limanı'ndan Ukrayna Çornomorsk Limanı'na 6 bin 497 ton üre yükü ile hareket eden Palau bayraklı Nordea Star isimli kargo gemisinin, Romanya açıklarında yük kayması sonucu yan yattığı, daha sonra sürüklenmeye başlayan gemideki 16 Suriye ve 1 Mısır uyruklu mürettebatın Romanya makamları tarafından tahliye edildiği öğrenildi.

İlyasbey köyü muhtarı Ahmet Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin dün akşam saatlerinde köylerine yakın alana geldiğini söyledi.

Kendisinin sabah saatlerinde gemiyi gördüğünü anlatan Sevinç, "Yüklü olduğu için kayma yapmış. Gübre yüklüymüş. Nasıl olacak bilemiyorum ama bu duruma çözüm bulunması gerekiyor. Gemi yan yatmış, şu anda da batma tehlikesi bulunuyor." dedi.

Öte yandan, geminin yüzer vaziyette armatöre teslim edilebileceği, son durumun yapılacak çalışmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.

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