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Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalara kar yağdı.

Fikret Delal  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu/AA

Rize

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan 2 bin 240 rakımlı Kavrun Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

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