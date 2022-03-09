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Rize'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk kepenge tırmanarak kurtuldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, kepenge tırmanarak kurtuldu.

Muhittin Sandıkçı   | 09.03.2022
Rize'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk kepenge tırmanarak kurtuldu

Rize

Deniz Mahallesi'nde bisiklet süren bir çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bisikletini bırakarak kaçan çocuk, bir iş yerinin kepengine tırmanarak kurtulmayı başardı.

Bir süre çocuğa havlamayı sürdüren köpekleri, bölgeden geçen vatandaş kovalayarak uzaklaştırdı.

Köpekler gittikten sonra kepenkten inen çocuk, söz konusu kişinin yardımıyla bisikletine binerek bölgeden ayrıldı.

O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ardeşen Belediyesi veteriner ekiplerinin, olay sonrası bölgedeki köpekler için çalışma başlattığı öğrenildi.


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