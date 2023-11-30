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Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk düşerek yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir çocuğu kovalaması ve saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ramazan Yıldırım  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk düşerek yaralandı

Rize

Pazar Demokrasi Meydanı'nda okuldan çıktıktan sonra sokakta yürüyen 12 yaşındaki Eyüp Ş'yi, iki sahipsiz köpek kovaladı. Çocuk, peşinden koşan köpeklerden birinin saldırması sonucu dengesini kaybederek düştü.

Başından yaralanan, ara sokaktan çıkan bir aracın çarpmasından da son anda kurtulan çocuk, çevredekilerin köpekleri uzaklaştırmasının ardından ambulansla Pazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan köpeklerin çocuğu kovaladığı ve saldırdığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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