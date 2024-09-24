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Rize'de doğaseverler, karşılarına çıkan bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğaseverlerin dağ gezisi sırasında karşılaştıkları bozayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Enver Kalender  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Rize'de doğaseverler, karşılarına çıkan bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

Rize

Rize'de 3 bin 200 metre rakımlı Kızılbel Dağı'na tırmanan bir grup doğasever, Çermeşk Gölü'nde bozayı ile karşılaştı. Gruptakiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, ayının bölgede bir süre dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu anlar yer alıyor.

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