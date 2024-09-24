Rize'de doğaseverler, karşılarına çıkan bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğaseverlerin dağ gezisi sırasında karşılaştıkları bozayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rize
Rize'de 3 bin 200 metre rakımlı Kızılbel Dağı'na tırmanan bir grup doğasever, Çermeşk Gölü'nde bozayı ile karşılaştı. Gruptakiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, ayının bölgede bir süre dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu anlar yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.