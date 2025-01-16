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Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zeynep Yeşildal  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli için tutuklama talebi Fotoğraf: Murat Şengül - AA

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 39 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri sürüyor.

Savcılık ifadeleri tamamlanan Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Şüphelilerin hakimlik işlemlerine birazdan başlanması bekleniyor.


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