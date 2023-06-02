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Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı

Kapsamlı restorasyondan geçirilen Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı da tamamlandı.

Gökhan Balcı  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Alem, restorasyon kapsamında yerinden sökülmüştü. Onarım gereken yerlerine müdahale edilmesi sonrası alemin altın varak kaplaması yapıldı.

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri"nin ana kubbe kurşun seriminin tamamlanması sonrası, 29 parçadan oluşan alemin montajına 3 hafta önce başlandı.

Parçalar kubbeye eğimli merdiven aracılığıyla işçiler tarafından tek tek taşındı.

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığında, 6 metre 30 santimetre yüksekliğindeki alemin montajı tamamlandı.

Caminin içerisinde ve dışarısında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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