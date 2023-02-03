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Prof. Dr. Ali Merthan Dündar'a "2022 Yılı Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü"

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Merthan Dündar'a "2022 Yılı Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü" verildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 03.02.2023
Prof. Dr. Ali Merthan Dündar'a "2022 Yılı Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü" Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Japonya Büyükelçilik rezidansının ev sahipliğini yaptığı törene, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan ve çok sayıda davetli katıldı.

Suzuki, törende yaptığı konuşmada, "Japonya ile Türkiye arasında uzun yıllar boyunca dostane ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine yaptığı büyük katkılardan dolayı, Prof. Dr. Ali Merthan Dündar'ın Japonya Dışişleri Bakanı ödülü ile taltif edilmesine Japonya hükümeti tarafından karar verilmiştir." diye konuştu.

Dündar'ın uzun yıllardır Japonya-Türkiye ilişkileri üzerine araştırmalar yaptığına değinen Suzuki, Dündar'ın, iki ülke arasında entelektüel ağın geliştirilmesi için gayret gösterdiğini belirtti.

Büyükelçi Suzuki, Dündar'ın araştırma odağının son yıllarda Japonya'nın ötesine geçtiğini, Asya'nın tamamını kapsayacak şekilde genişlediğini belirtti.

"Bugün burada Japonya hükümetini temsilen, Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilere bu denli katkı sağlamış Prof. Dr. Ali Merthan Dündar'a ödülünü takdim edebilmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum." diyen Büyükelçi Suzuki, 2024'ün iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yıl dönümü olarak kutlanacağını hatırlattı.



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