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Polisin "dur" ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförü 6 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt hakkında zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan hazırlanan iddianame, Ankara 72. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

Cemil Murat Budak, Efsa Çağla Yavuz  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Polisin "dur" ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförü 6 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

Ankara

Ankara 72. Asliye Mahkemesi, şoför Gülyurt hakkında zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek davanın ilk duruşmasının 6 Ekim'de görülmesini kararlaştırdı.

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İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K, müşteki, otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt ise şüpheli olarak yer aldı.

İddianameye göre, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan'da, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Sare Y. ve Okan A, otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istedi.

Gökhan Gülyurt'un, aracı Sare Y. ve Okan A'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerledi.

Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö, elini kaldırarak ısrarla "dur" ihtarında bulunmasına rağmen araç durmadı. Mehmet Ö, otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladı.

Gökhan Gülyurt'un idaresindeki otobüs Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y, aracı bir kez daha durdurmak istedi. Ancak Gülyurt, "dur" ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdü ve yoluna devam etti.

Gülyurt'un "silahtan sayılan otobüsü" müştekilerin üzerine sürmesi cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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