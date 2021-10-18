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Polis merkezi amirliklerindeki 'Güven Masası'na 5 ayda 335 bin 469 başvuru yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 5 ayda "Güven Masası"na yapılan 335 bin 469 başvurudan yüzde 95,66'sına karşılık gelen 320 bin 905’inin polis merkezi amirliklerinde sonuçlandırıldığını bildirdi.

Sertaç Bulur   | 18.10.2021
Polis merkezi amirliklerindeki 'Güven Masası'na 5 ayda 335 bin 469 başvuru yapıldı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis merkezi amirliklerindeki Güven Masası'na 7 Mayıs-8 Ekim'de 335 bin 469 başvuru gerçekleştirildi. Başvurulardan yüzde 95,66'sına karşılık gelen 320 bin 905'i polis merkezi amirliklerinde sonuca ulaştırıldı.

Başvuruların yüzde 0,54'ü diğer kurum ve kuruluşlara, yüzde 3,80'i ise emniyetin diğer birimlerine yönlendirildi.

Başvurucuların yüzde 67,85'ine denk gelen 217 bin 718'ine bilgilendirme yapıldı. Başvurucuların yüzde 32,15'ine ise telefonlarının kapalı olması, irtibat bilgisi bulunmaması gibi nedenlerle bilgilendirme yapılamadı.

Güven Masası uygulaması

Türkiye genelinde 1297 polis merkezi amirliğinde 2 bin 862 kadın polisin görev yaptığı "Güven Masası" uygulaması 1 Eylül 2019'da hayata geçti.

Uygulamayla, vatandaşların beklentilerinin güler yüzle karşılanması, hem polis merkezi amirlikleri hem de amirlikler dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin hızlı şekilde yapılması hedefleniyor.

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