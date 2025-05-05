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Pınar Gültekin cinayeti davasında "bozma" kararına yapılan itiraz reddedildi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulması üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine karar verdi.

İsmet Karakaş  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Pınar Gültekin cinayeti davasında "bozma" kararına yapılan itiraz reddedildi

Ankara

Daire, Başsavcılık tarafından yapılan itirazı inceleyerek karara bağladı.

Kararda, sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, Daire tarafından bozulduğu, bozma gerekçesinin ise "sanık hakkında verilen cezada asgari oranda haksız tahrik uygulanması gerektiği gözetilmemesi" olduğu belirtildi.

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Dairenin verdiği bozma kararında "isabetsizlik bulunmadığı" aktarılan kararda, bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine hükmedildiği ifade edildi.

Daire, itirazın reddi kararını oy çokluğuyla aldı.

Karar, dosyaya ilişkin karar verilmesi üzerine Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilecek.

Olay

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020'de öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermişti. Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Mertcan Avcı'ya da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müebbet hapis cezası sonrası dosya, sanık avukatı tarafından temyiz edilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezada "haksız tahrik uygulanmadığı" gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bozma kararına itiraz etmişti.

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