'Pergamon Seaways' gemisinin taşıdığı 245 parça ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri deprem bölgelerine sevk edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Limanı'ndan İskenderun'a hareket eden yardım gemisi ile 245 parça ağır iş makinesi ve çeşitli yaşam malzemelerinin deprem bölgelerine sevk edildiğini bildirdi.
İstanbul
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "02.45'te DFDS Pendik Limanı'ndan kalkıp İskenderun Limanı'na giden 'Pergamon Seaways' gemisinin taşıdığı 245 parça ağır iş makinesi ve araç, yiyecek, içecek, ısıtıcı, battaniye, çadır ve benzeri yaşam malzemeleri başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
02.45'te DFDS #Pendik Limanı'ndan kalkıp #İskenderun Limanı'na giden Pergamon Seaways gemisinin taşıdığı🚢— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2023
✅245 parça ağır iş makinesi ve araç🏗🚛🚑🚜
✅Yiyecek, içecek, ısıtıcı, battaniye, çadır vb. yaşam malzemeleri
Başta #Hatay olmak üzere #deprem bölgelerine sevk edildi. pic.twitter.com/SeCmzs4VoL