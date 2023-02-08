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'Pergamon Seaways' gemisinin taşıdığı 245 parça ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri deprem bölgelerine sevk edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Limanı'ndan İskenderun'a hareket eden yardım gemisi ile 245 parça ağır iş makinesi ve çeşitli yaşam malzemelerinin deprem bölgelerine sevk edildiğini bildirdi.

Berfin Kıraç   | 08.02.2023
'Pergamon Seaways' gemisinin taşıdığı 245 parça ağır iş makinesi ve yaşam malzemeleri deprem bölgelerine sevk edildi

İstanbul

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "02.45'te DFDS Pendik Limanı'ndan kalkıp İskenderun Limanı'na giden 'Pergamon Seaways' gemisinin taşıdığı 245 parça ağır iş makinesi ve araç, yiyecek, içecek, ısıtıcı, battaniye, çadır ve benzeri yaşam malzemeleri başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi." ifadelerine yer verdi.

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