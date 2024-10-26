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Pendik'te kaldırımda yürüyen anne ve çocuğunun üzerine çimento harcı döken 2 sürücüye para cezası

Pendik'te inşaat çalışması sırasında anne ve çocuğunun üzerine çimento harcı döktüğü belirlenen beton pompası aracı ile beton mikseri sürücülerine 6 bin 720 lira ceza kesildi.

Halis Akyıldız, Emrah Gökmen  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Pendik'te kaldırımda yürüyen anne ve çocuğunun üzerine çimento harcı döken 2 sürücüye para cezası

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de "Pendik'te beton mikserinin pompasının patlaması sonucu anne ve 2 yaşındaki çocuğun üzerine çimento harcı döküldü" başlılığıyla sosyal sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüye ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, Yenişehir Mahallesi'nde beton pompası aracı ile beton mikserinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde beton dökümü çalışması yaptığı, bu sırada çimento harcının biri çocuk 2 kişinin üzerine döküldüğü belirlendi.

Bunun üzerine araç sürücüleri polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yoluna, trafiği tehlikeye sokacak şekilde bir şey atmak, koymak, dökmek, bırakmak" maddesi gereğince toplam 6 bin 720 lira idari para cezası uygulandı.

Araçlar trafikten men edilirken, 2 sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan, sürücü N.K. hakkında ayrıca "taksirle yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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