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Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışması devam ediyor

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Hamdi Dindirek  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışması devam ediyor Fotoğraf: Hamdi Dindirek/AA

İstanbul

Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Ne olmuştu?

Pendik'te, 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, binanın otobüsün çarptığı taraftaki kolonu hasar görmüştü. Tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

Binanın girişindeki berber dükkanına 4 çelik destek kolonunun yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmıştı.

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