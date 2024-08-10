Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışması devam ediyor
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
İstanbul
Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle yıkım çalışmalarını sürdürüyor.
Ne olmuştu?
Pendik'te, 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, binanın otobüsün çarptığı taraftaki kolonu hasar görmüştü. Tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.
Binanın girişindeki berber dükkanına 4 çelik destek kolonunun yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.